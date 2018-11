Feriado prolongado registra mortes e acidentes nas estradas do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal registrou noves acidentes nas estradas do Estado. Os acidentes resultaram em quatro mortes. Na madrugada deste domingo, um idoso de iniciais J.B.S, 76 anos, morreu em um acidente registrado no Km 6 da BR – 316.

De acordo com informações do superintende da PRF no Piauí, Welendal Leal Tenório, o idoso estava no banco de passageiro de um carro conduzido por A.A.M.C, 38 anos. A condutora do veículo teria perdido o controle e batido em uma árvore.

A vítima veio a óbito no local do acidente. A motorista teve ferimentos leves e foi levada para o hospital do Promorar.

Duas mortes ocorreram na cidade de Floriano. Dois jovens morreram em um grave acidente de moto. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto, identificado como L.E.C.B, 18 anos, colidiu em uma carnaubeira. Ele e o passageiro da motocicleta, de 16 anos, morreram na hora.

Na sexta-feira, foi registrada mais uma morte em um acidente envolvendo o ônibus da banda Gatinha Manhosa na Br-020 no município de Simplício Mendes.

Welendal Tenório afirma que a expectativa é que o volume de carros nas estradas aumente no início da tarde deste domingo (18) com o fim do feriado. “Apesar de registramos as três mortes podemos dizer que tudo transcorreu dentro da normalidade. Nas primeiras horas da tarde o fluxo de veículos deve aumentar. Isso requer mais atenção dos motoristas”, afirmou.

Segundo o superintende, a preocupação maior é com a BR -316 devido os vários trechos urbanos. “No trecho urbano o motorista diminui a velocidade. Quando ele sai da parte urbana tenta recuperar o tempo perdido e acelera. Nesse momento, eles também tentam fazer as ultrapassagens perigosas e aí os acidentes ocorrem”, declarou.

