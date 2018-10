Nove acidentes com 31 feridos e dois mortos. Esse é o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) referente ao feriado prolongado do Dia do Piauí que compreendeu os dias 19, 20 e 21 deste mês. De acordo com superintendente da PRF no Piauí, Wellendal Tenório, acidentes graves foram registrados no fim do feriado.

“O número de acidentes foi bem acentuado com relação ao fim de semana prolongado. Lamentavelmente, na BR-135, voltamos a ter ocorrências com morte […] uma saída de pista de uma pick up provocou uma morte e lesão em outras quatro pessoas. Já no fim da tarde de ontem (21) tivemos uma colisão frontal na BR-316 entre um ônibus e um ciclista que veio a óbito”, contabiliza Wellendal Tenório.

“Percebemos que aos finais de operações, aos domingos, próximo aos centros urbanos e início da noite, temos de forma recorrente acidentes com vítimas. Há um pouco de desatenção e é necessária cautela por parte do motorista, o que não tá ocorrendo e isso causa acidentes e mortes”, alerta o superintendente.

Entre as ocorrências com feridos um acidente com um ônibus escolar que deixou 22 pessoas feridas na BR-343, no município de Brasileira.O superintendente da PRF ressalta que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

“Inicialmente não foi possível submeter o motorista ao teste de etilômetro dado os ferimentos que sofreu. Mas ele foi submetido a um exame no hospital que constatou que ele não ingeriu bebida alcóolica. Porém, alegações do condutor é de que teria quebrado a barra de direção e isso será levantado pela PRF de forma mais detalhada”, explica Wellendal Tenório. O ônibus foi recolhido e será periciado.

Fonte: Cidade Verde

A notícia Feriado termina com dois mortos e 31 feridos em acidentes nas estradas do Piauí apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.