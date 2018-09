Fernando Haddad lidera pesquisa no Piauí

Uma semana oficializado pelo PT candidato à Presidência da República, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad registra uma subida vertiginosa no estado. De acordo com o Instituto Opinar, o petista aparece com 41,87% das intenções de voto na pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) no Jornal do Piauí.

No levantamento anterior, Haddad tinha 16,91% ainda na indefinição se seria candidato no lugar de Lula.

Empatados tecnicamente com 13% das intenções de votos estão Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT).

A candidata da Rede, Marina Silva, registra queda com 4,71% dos votos, quando na pesquisa anterior ela tinha 6,38%. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin manteve estável com 2,59%.

A pesquisa entrevistou 1.082 eleitores no estado entre os dias 13 a 16 de setembro. A margem de erro é de 2,97% para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PI-02809/2018 (cargos governador, senador, deputado estadual e federal) e BR-06496/2018 (cargo presidente). Foram entrevistados eleitores em 59 municípios.

