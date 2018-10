Fiat faz recall de 11.669 carros por falha em câmbio automatizado

A Fiat convocou um recall envolvendo 11.669 veículos de oito modelos (Argo, Weekend, Grand Siena, Uno, Mobi, Palio, Strada e Cronos) por uma falha no seletor de marchas do câmbio automatizado, conhecido como Dualogic Plus ou GSR.

Segundo a fabricante, há risco de o câmbio selecionar ponto morto (neutro) de forma involuntária, causando perda de força e comprometendo a dirigibilidade, podendo resultar em acidentes.

Confira abaixo os números de chassis não sequenciais dos oito modelos envolvidos no recall:

+ Argo (2018/2018), de H10294 a H64699

+ Weekend (2017/2018), de 097241 a 099833

+ Grand Siena (2017/2018), de 329230 a 341048

+ Uno (2017/2018), de 796635 a 835113

+ Mobi (2018/2018), de 465048 a 547697

+ Palio (2017/2017), de 192022 a 199837

+ Strada (2017/2017), de 152494 a 168706

+ Cronos (2018/2019), de 000012 a 022737

O problema é resolvido pela troca do sensor de seleção das marchas, serviço que leva uma hora para ser realizado. O reparo é gratuito e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 1000 ou pelo site oficial da empresa.

Fonte: UOL

