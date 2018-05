Filho de vereador é suspeito de matar homem a tiros em Alagoinhas

Um rapaz de 17 anos, filho do vereador de uma cidade do Piauí, é apontado como o autor dos tiros que causaram a morte de Diego Francisco da Silva, de 25 anos, assassinado na noite de ontem na cidade de Alagoinha do Piauí. Advogados do menor informaram à delegacia de Pio IX que ele irá se apresentar dentro de um ou dois dias.

De acordo com o delegado Aureliano Barcelos, da delegacia de Pio IX, o crime aconteceu na noite de domingo (13), por volta de 21h, em um bar localizado próximo à entrada da cidade.

“Como aconteceu em um bar, um local movimentado, buscamos encontrar testemunhas, e conseguimos identificar o autor dos tiros: um menor de 17 anos armado com um revólver calibre 38”, contou o delegado Aureliano.

Após os tiros, o adolescente deixou o local e é considerado foragido. “Os advogados dele já me procuraram e pretendem apresenta-lo de hoje para amanhã (15). A motivação só vou saber quando eu puder interroga-lo”, disse o delegado, que confirmou que o rapaz é filho de um vereador do Piauí.

G1 PI

