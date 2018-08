Fogo na vegetação atinge estrutura que abrigará Novo Hospital de Picos

Com as obras paralisadas há quase quatro anos, a estrutura que abrigará o Novo Hospital de Picos, situado no bairro Paraibinha zona leste da cidade, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (27). Além da vegetação seca, o canteiro de obra abriga também material que seria utilizado na construção do prédio que se encontra abandonado.

O fogo foi controlado pelos funcionários do Centro de Especialidade Médica de Picos, mais conhecida como Policlínica, que funciona o anexo do terreno onde será erguido o hospital. Ao Portal Grande Picos, os funcionários relataram que utilizaram baldes, mangueiras e com a ajuda de moradores, debelaram as chamas, que por pouco não atingiu a clínica.

Ainda de acordo com os servidores, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas informou que o efetivo de plantão estava atendendo outra ocorrência no bairro Aerolândia, que inclusive, oferecia risco a alguns moradores do bairro.

Apesar de contar com vigilância, o local constantemente é alvo de vândalos, o que preocupa as famílias que residem nas imediações.

Fonte: Grande Picos

