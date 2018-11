Foragido da justiça de São Paulo é preso em Picos

Condenado por homicídio cometido no estado de São Paulo, um homem identificado como Aparecido Luiz Silva do Nascimento, 58 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (02/11), no povoado Fátima do Piauí, em Picos. A prisão foi efetuada por policiais lotados no 4º Batalhão Policial Militar (4º BPM).

Contra Aparecido havia um mandado de prisão expedido pela justiça do estado de São Paulo pela prática de homicídio. O foragido estava residindo há um ano e seis meses na comunidade de Fátima do Piauí, em Picos.

Aparecido Luiz Silva do Nascimento será recambiado para o estado de São Paulo, onde cumprirá penas de nove anos e quatro meses em regime fechado, pela prática de homicídio.

Fonte: Jornal de Picos

