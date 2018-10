Um homem foragido da justiça do Pernambuco foi detido na tarde dessa segunda-feira (08/10) no município de Acauã, no Piauí, pela Polícia Militar. Ele cumpria pena de 15 anos de prisão por homicídio qualificado.

O foragido, que não teve o nome revelado, foi preso após a PM de Pernambuco repassar informações sobre o seu paradeiro a PM do Piauí. Ele era detento da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, da cidade de Petrolina (PE).

O mesmo foi capturado e conduzido à 12ª Delegacia de Regional de Polícia Civil de Paulistana, para os procedimentos cabíveis. Em seguida, o foragido foi encaminhado para o estado de Pernambuco e apresentado na 25ª Delegacia de Cabroró.

Portal Waldiney Passos

A notícia Foragido de presídio pernambucano, condenado por homicídio, é detido na região de Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.