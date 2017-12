Foragidos da Justiça do Piauí são presos com explosivos em Timon

Dois homens identificados como Clemilton José Rosa e Silva, 43 anos, e Juarez Pereira Lima, 50, ambos foragidos do sistema prisional do Piauí, foram presos na noite dessa quinta-feira (07) pela Polícia Militar do Maranhão na cidade de Timon, com duas bombas de fabricação caseira. Duas adolescentes também foram apreendidas.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão se deu por volta das 22h, no Centro de Timon, logo após a PM do Maranhão ser informada pela Secretaria de Segurança do Piauí que um grupo de quatro indivíduos suspeitos em um Chevrolet Celta vermelho adentraria a cidade pela Ponte da Amizade.

Os policiais do 11º Batalhão montaram então uma barreira na referida ponte e abordaram o veículo. Ao serem abordados e questionados, os indivíduos indicaram o endereço da casa onde residiam e lá foram encontrados os explosivos.

Clemilton José e Juarez Pereira, bem como o material apreendido, foram conduzidos à Central de Flagrantes de Timon, para as devidas providências.