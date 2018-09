Força Tática da PM prende acusado de tráfico no ‘Papelão’

Na manhã deste sábado (22), por volta das 10h00min, policiais da Força Tática do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), deram cumprimento a um mandado de prisão, no bairro Malvinas, que é mais conhecido como “Papelão”.

O mandado de prisão expedido pela 4ª Vara da Comarca de Picos foi em desfavor de Marcelo Crisostomo da Silva, pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão aconteceu no momento que a viatura do 4º Batalhão da Polícia Militar realizava rondas no bairro Papelão.

Marcelo Crisostomo da Silva já havia sido preso durante a Operação Destroyer, que foi deflagrada pela polícia civil de Picos no dia 14 de agosto de 2014.

FOnte: Portal O Povo

