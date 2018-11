Força Tática de Fronteiras prende quadrilha do Ceará e apreende veículos furtados

A Força Tática da 4° Companhia de Polícia Militar, do município de Fronteiras, prendeu no início da manhã desta quinta-feira, 22, por volta das 04h, na rodovia estadual que liga as cidades de Campo Sales e Iguatu (CE), três homens suspeitos de integrarem um quadrilha do estado do Ceará.

De acordo com informações do comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, capitão Gilson, por volta das 2h30 da madrugada, a PM recebeu a informação de que três indivíduos, que ocupavam um Gol, modelo antigo, de cor branca, haviam furtado um veículo modelo D20, de cor bege e placa HVU 4080, na cidade de Alagoinha do Piauí.

“De posse das informações foi comunicado o fato aos Gpms circunvizinhos bem como a FT e ao policiamento da 4Cia, e por volta das 03h50, os policiais da Ft de Fronteiras tomaram conhecimento que dois veículos com essas mesmas características haviam passado sentido a cidade de Campos Sales-CE. A partir de então os policiais começaram a fazer diligências e no percurso receberam informações q os veículos já tinham passado da cidade de Campos Sales” relatou o comandante.

A equipe da Força Tática conseguiu localizar os suspeitos na rodovia estadual, a cerca de 20km de Campos Sales-CE. Os homens foram identificados como Francisco Pereira de Oliveira, 60 anos, Francisco Cleanio dos Santos Silva, 39 anos e Francisco Fábio Cabral dos Santos, 33 anos, ambos naturais de Senador Pompeu, Ceará.

Um dos infratores, Francisco Pereira de Oliveira, já responde pela prática do mesmo crime e tem um mandado de prisão em aberto. A quadrilha é suspeita de ter roubado outros veículos com as mesmas características na região do Ceará e Piauí. Os suspeitos foram encaminhados para serem autuados em flagrante delito.

Fonte: CidadesnaNet

