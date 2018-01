Força Tática prende suspeito de traficar drogas em Valença

Equipes da Força Tática da cidade de Valença prenderam em flagrante no final da tarde de sexta-feira (06) Arivelton Marques de Carvalho. Arivelton é suspeito de traficar entorpecentes no município.

Depois de uma denúncia, a polícia teria confirmado que o suspeito foi na quinta-feira até Picos para buscar crack e maconha. Arivelton pretendia “abastecer” usuários nas imediações do Terminal Rodoviário e do mercado “O Xerém”.

Como o entorpecente foi vendido rapidamente, Arivelton Marques embarcou em um ônibus na sexta-feira novamente com destino à cidade de Picos. No entanto, ao tomar conhecimento das informações, policiais da Força Tática interceptaram o suspeito quando ele descia do ônibus na avenida Joaquim Manoel.

Durante a abordagem Arivelton tentou fugir jogando a sacola com entorpecentes em um terreno baldio e correu, porém, foi impedido e conduzido pela Força Tática para a Delegacia Regional de Valença, juntamente com o material apreendido.

Fonte: Portal V1