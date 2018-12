Francisco José ministra palestra no VI SaliVag e fala sobre desafios das grandes reportagens

O jornalista da Rede Globo, Francisco José, ministrou nessa sexta-feira (30) uma palestra na 6ª edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaliVag). Com o tema “Meio Ambiente, Marketing no Jornalismo, Sustentabilidade e Comunicação”, Chico José falou para um público formado por profissionais da comunicação, empresários, professores, estudantes e autoridades da cidade, que lotaram o auditório no estacionamento do Piauí Shopping.

Durante a palestra, o jornalista falou sobre reportagens no Piauí, destacando as belezas naturais do Estado, como a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, o Delta do Parnaíba, localizado no litoral piauiense e a Capadócia, localizada em São José do Piauí.

Com mais de 40 anos de profissão, Chico José contou também sobre os desafios das grandes reportagens que fez no Brasil e em diversos países no mundo durante a sua carreira para os programas Globo Repórter e Fantástico e em seguida exibiu vídeos sobre essas produções.

No final da palestra, o jornalista respondeu perguntas do publico presente.

Em entrevista à imprensa, Chico falou que teve a oportunidade de mostrar a beleza natural do Piauí ao país. “Durante os primeiros dez anos que fiquei na Globo eu era o único repórter de rede da Globo e isso me permitiu mostrar, de forma inédita, o Delta do Parnaíba, a Serra da Capivara, Sete Cidades, os Lençóis Maranhenses, que uma parte fica no Piauí, e muita coisa que tem no Piauí que tem uma grandeza natural imensa”, disse.

Após a palestra do jornalista Chico José, a cantora picoense Juliana Guedes se apresentou no palco, fechando a terceira noite do SaliVag.

