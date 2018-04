FRANCISCO MACEDO | Secretaria de Assistência Social promove manhã recreativa para os idosos no Tibungo Parque

Secretaria de Assistência Social de Francisco Macedo, realizou na manhã de ontem (25) um momento recreativo no Tibungo Park, para os idosos do município, um grupo de pessoas que é denominado de “Grupo da Melhor Idade”.

A secretária de assistência social do município que também é a primeira dama, juntamente com toda a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promoveram essa manhã de lazer para os idosos de Francisco Macedo.

Participaram do evento, além da secretária Maria Ivonete, o agente administrativo Osiel Macedo, à auxiliar administrativa, Cleri Lopes, recepcionista Luciete Maria e a chefe de departamento de programas sociais Rivandia, assistência social Francisca Maria, Carla Lariza e Maria Goretti, representantes do CRAS Sara e Leyse, auxiliar de serviços gerais, Ana Cláudia, Psicóloga Leyse Barroso, Secretário de Finanças, Luiz Eduardo, advogada Ana Christian, monitores do SCFV Solania Maria, Aline Carvalho, Maria do Rosário,Damião Elísio e Cristineide Carvalho.

O momento contou com diversas brincadeiras como bingo, gincanas e sorteios de brindes. Os idosos tomaram banho nas piscinas do Tibungo Park e dançaram muito forró ao som do sanfoneiro Romão.

A assistente social do município a Gorete Teixeira, destacou com esse dia de lazer para os idosos foi uma parceria, graças ao apoio do prefeito Nonato Alencar, para que eles pudessem estar desfrutando desse momento. “Esse dia aqui tá sendo de muita felicidade, todo mundo junto, objetivo maior é a convivência entre eles, principalmente porque se sentem isolados e nesse momento aqui é onde eles se divertem” frisou a assistente social.

Francisca Augusta que é uma das idosas que participa do momento, elogia a gestão pela organização do evento e se sente muito satisfeita em poder estar participando de um dia como esse. “Agradeço primeiramente a Deus por a gente estar aqui, pela nossa idade e abaixo de Deus agradecemos a Nonato Alencar, a primeira dama Ivonete e também ao doutor Rian que é uma pessoa maravilhosa. Pois estamos aqui nesse evento, com um lindo dia e um bom acolhimento de todos os funcionários do park, se divertindo”, falou a idosa.

A secretaria de assistência social do município de Francisco Macedo, a Maria Ivonete, falou da satisfação em poder estar realizando um momento de lazer para os idosos e falou que trabalhar com a terceira idade é uma das suas prioridades e da gestão do prefeito Nonato Alencar. “O prefeito prioriza trabalhar com ações como está, ele se importa muito com o bem estar dos idosos e garante que vai me apoiar em outros eventos como esse. Eu fico muito satisfeita em ver que os idosos estão se divertindo muito”, relatou a secretária.

Uma das representantes do novo parque aquático da região, a Iraci Viana desejou as boas-vindas a todo o pessoal da terceira idade de Francisco Macedo e destaca a importância desse grupo social ser incluído cada vez mais nessas atividades. “Esse ambiente foi criado pensando no bem-estar e no lazer da população do Piauí, das cidades circunvizinhas do Pernambuco e Ceará e em nome de todos da sociedade do Tibungo Park eu dou a boas-vindas ao pessoal que está aqui hoje presente”, finalizou a sócia do parque.

Veja todas as fotos!



















































































































































































































































































































O post FRANCISCO MACEDO | Secretaria de Assistência Social promove manhã recreativa para os idosos no Tibungo Parque apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte