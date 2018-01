FRONTEIRAS | Assistência Social e CRAS promovem campanha ‘Janeiro Branco’ em prevenção a saúde mental

Em busca da prevenção a saúde mental, a Prefeitura Municipal de Fronteiras –PI, que tem como gestora a prefeita Maria José –MDB, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social –CRAS, encerraram nesta terça-feira, 30 de janeiro, as ações em alusão a campanha nacional ‘Janeiro Branco’.

A campanha tem como principal objetivo aproveitar esse período do ano, quando as pessoas mudam hábitos e repensam suas atitudes, para incentivar a reflexão e planejamento de ações em prol da felicidade em suas vidas ao longo do ano.

Logo pela manhã, a equipe coordenada pelo articulador do Selo Unicef, Raoni Sousa, acompanhado dos Psicólogos Socorro Santana e Anderson, bem como das Assistentes Sociais Prisciele e Luana Feitosa e do mobilizador do Selo Unicef Matheus Sousa, realizaram uma palestra sobre a saúde mental durante reunião com os professores da rede municipal de Educação da cidade de Fronteiras – PI. A ação contou com o apoio da secretária Verônica Ribeiro, que esteve participando da ação.







Logo após a palestra, a equipe percorreu instituições públicas e privadas, estabelecimentos comerciais e pontos estratégicos de aglomeração de pessoas para a distribuição de panfletos e ações de conscientização. Para encerrar as atividades do Janeiro Branco, a equipe do CRAS realizou no período da tarde uma atividade envolvendo todos os adolescentes integrantes dos SCFV.













Em entrevista ao Portal Cidades Na Net, a idealizadora da campanha, a psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social do município de Fronteiras, Socorro Feitosa, destaca que esta é o 1º ‘Janeiro Branco’ realizado em Fronteiras – PI. Socorro ressaltou ainda sobre as atividades realizadas na campanha e enfatizou a importância dessas ações para os fronteirenses.

“Quando propus à secretaria de Assistência Social, Bruna Bezerra, que fizéssemos ações alusivas ao janeiro branco, ela abraçou a causa e apoiou totalmente. É fato, que as pessoas precisam de cuidado, e isso é justamente o nosso objetivo. Buscamos nas ações da campanha, cuidar e trazer o bem estar para a população. A Organização Mundial da Saúde definiu que o ser humano é um ser Biopsicosocial, por isso, de modo individual e coletivo, temos que cuidar do corpo, da mente, das relações sociais e do lado espiritual. E nós como profissionais, estamos fazendo o máximo para trazer dias melhores aos cidadãos do município de Fronteiras e para possibilitar que o acesso ao cuidado e aos serviços públicos de saúde e de assistência social estejam no total alcance de todos”, disse.

Veja mais fotos da intervenção juntos aos profissionais de Educação e abordagem em pontos da cidade:

