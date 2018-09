FRONTEIRAS | Deputado Federal Heráclito Fortes visita prefeita Maria José

Na tarde desta quinta-feira 20/09 em Fronteiras-PI, a prefeita Maria José Ayres de Sousa, recebeu rapidamente em sua residência o atual Deputado Federal e candidato à reeleição Heráclito Fortes o qual estava em Picos e resolveu vir a Fronteiras-PI. Maria José esteve com um grupos de correligionários recepcionando o Deputado.

Na oportunidade, Maria José deu as boas-vindas ao Deputado e lembrou da longevidade da amizade de ambos e agradeceu à Heráclito pelo que tem feito ao município de Fronteiras-PI. Fronteiras foi contemplada em fevereiro do corrente ano com uma ambulância através de emenda do Deputado Heráclito Fortes a qual se encontra servindo as necessidades da população no Hospital Norberto Ângelo Pereira.

A prefeita Maria José usou do momento para declarar seu total apoio ao deputado em companhia dos correligionários e amigos presentes.

Fronteiras marcou a juventude do Deputado, pois fez amizades e teve bons momentos, em especial brincando de bola. O mesmo cultiva um carinho todo especial pela cidade de Fronteiras, que esse amor é antigo, agradecendo o apoio e se desculpando pela visita inesperada, prometendo retornar próxima semana de forma especial.

O Deputado comunicou aos presentes que o dinheiro para a construção do canal que já foi prometido por outras gestões já se encontra em conta e que no prazo máximo de 40 dias, a obra do canal que inicia no Bairro Panorama e termina no Bairro mutirão terá início.

Lembrou também que logo após a eleição, a prefeita Maria José estará recebendo dois carros compactadores de lixo para ajudar na coleta do mesmo.

A respeito da Fábrica de Cimento, assunto que aflige a população, o Deputado afirmou que existe um grupo chineses interessados em comparar a fábrica, no entanto além da negociação com os donos da Itapissuma não ser fácil, os chineses são muito criteriosos e que todo esse processo de negociação e compra possivelmente levará cerca de um ano, que não acontecerá de um dia para a noite.

A palavra foi facultada e Paulo César Pinheiro (Paulão) pronunciou-se em nome dos 600 funcionários da Itapissuma e relatou que os mesmos estão com seus direitos inacessíveis pois a fábrica não depositou a porcentagem que garantiria aos mesmos receber o seu FGTS. O Deputado pediu dados mais precisos por e-mail para que possa ver se existe algo que possa intervir junto ao governo.

O Senhor Serí Bezerra, líder político, usou da palavra para fazer um apelo ao deputado Heráclito Fortes com relação ao estado precário que vive o açude Barreiras, que além de estar com a estrutura da parede comprometida, há mais de 30 anos está com a porta d’água emperrada colocando a cidade e a população em risco no período de inverno caso venha atingir níveis anteriores.

Logo após, todos foram surpreendidos pela prefeita Maria José, quando a mesma noticiou em primeira mão que esteve essa semana no DNOCS e assinou um convênio que irá recuperar a parede do açude, momento em que a prefeita firmou compromisso com o Coordenador Geral Djalma Policarpo de que toda a mão de obra será contratada no município de Fronteiras.

“No momento minha maior preocupação é gerar emprego para as famílias fronteirenses, coisa que no momento a prefeitura está impedida de fazer devido a lei de responsabilidade fiscal que já teve acima do teto permitido, forçando um concurso público e não podendo manter muitos em seus empregos. Então a minha exigência é que a mão de obra da parede do açude seja de nossa cidade. Estamos enfrentando um momento muito difícil na gestão, além do déficit financeiro em decorrência do fechamento da fábrica, ainda temos que arcar com dívidas da gestão passada além das atuais. Não está sendo fácil, meus planos como prefeita vai muito além do que podemos fazer no momento. Porém posso falar com orgulho que Fronteiras hoje está com seu funcionalismo todo em dias, diferente do que aconteceu em um passado bem próximo e diferente da realidade de cidades vizinhas. Salário em dias dignifica o trabalhador que tem como arcar com seus compromissos e manter sua família”, falou a prefeita Maria José.

Também se fizeram presentes na casa da Prefeita: o Vereador Juraci Bezerra, Célia Alves – Secretária de Meio Ambiente, o Secretário de Saúde – Dr Alexander Sampaio, a Secretária de Educação – Verônica Pereira juntamente a um grupo de professores, Hermínio Ribeiro e um seleto grupo de amigos e apoiadores da prefeita municipal.

_Veja fotos:

















































































































































Fonte: Portal Lagoa do rato

O post FRONTEIRAS | Deputado Federal Heráclito Fortes visita prefeita Maria José apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte