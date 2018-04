Fronteiras: Dupla foge e abandona carro com vasto material explosivo

Um vasto material explosivo foi encontrado em um veículo na divisa entre os estados do Piauí e Ceará. Foram apreendidos emulsões explosivas, estopins, espoletas e cordéis detonantes. Os ocupantes do carro conseguiram empreender fuga e estão no matagal.

“A abordagem foi feita próximo à cidade de Fronteiras-PI por policiais do Ceará que acionaram a PM do Piauí. A dupla estava em um Gol e fugiu ao avistar a viatura. Estamos com equipes na região para capturá-los”, explica o tenente Gilson Medeiros, comandante da 4ª Cia da Polícia Militar, em Fronteiras.

O militar explica que foram apreendidos também o documento do carro e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Contudo ainda não é possível afirmar que a documentação é de um dos suspeitos.

De acordo com a PM, o material explosivo seria utilizado para explodir alguma instituição financeira.

Cidade Verde