Fronteiras | Missa e show católico com Batista Lima e Padre Chagas marcam a 7ª noite dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A cidade de Fronteiras, comemorou na noite de ontem, 05, a sétima noite dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com o subtema: “Com a virgem do Perpétuo Socorro somos sal da terra e a luz do mundo”.

Logo no início da noite, por voltas das 18h30m, na abertura da programação religiosa do centésimo oitavo festejo, houve a Reza do Terço. Em seguida, às 19h, foi celebrada novena e missa pelo pároco da paróquia Imaculado Coração de Maria, da cidade de Francisco Santos, Pe. Marcos Roberto. Durante a celebração, uma multidão de devotos e fiéis vindos também de outras cidades, lotaram o templo sagrado do município, onde na ocasião se fizeram presentes os noitários da saúde estadual, municipal e particular juntamente com as mulheres do santuário e ministros.

Durante a celebração, o padre Gildo Coelho deu as boas-vindas ao padre Chagas e proferiu palavras de gratidão ao povo, aos conselhos da paróquia, a diocese.

“Queremos agradecer ao povo de nossa paróquia que nesses dias tem mostrado para nós essa experiência belíssima de fé, de comunhão, de participação. Essa experiência aonde nós podemos sentir Deus no olhar, no coração de cada um que tem passado por aqui e vivido esses momentos de fé. Neste momento, nós queremos agradecer aos conselhos da nossa paróquia, tanto ao conselho da pastoral, quanto ao conselho de nossa paróquia. Agradecer aos grupos pelo empenho e dedicação em todos dias estarem aqui, fazendo com que a novena possa acontecer de forma belíssima aonde temos a oportunidade de rezar e de nos confraternizarmos. Agradecemos aqueles que estão colaborando ao nosso festejo tanto financeiramente quanto espiritualmente” disse o pároco.

De acordo com pároco paróquia de Fronteiras, Pe. Gildo Coelho, o fervor do povo de Fronteiras e dos vizinhos paroquianos, vivenciam momentos de fé e de alegria nos festejos da padroeira de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

“Para nós, é um momento de muita alegria e muita satisfação. A gente fica contente e muito feliz em ver o povo de Deus cada dia mais consciente da usa fé, da sua devoção de forma madura e muito profunda. Nós percebemos com a participação, a expressão de fé e com a partilha de vida dos dons que o povo de Fronteiras tem, e, também as outras paróquias trazem a sua experiência para compartilhar conosco” declarou o Pe. Gildo Coelho.

Logo após a celebração da novena e santa missa, o sacerdote convidou o povo para participar de um show musical católico com o artista Batista Lima e o padre Chagas.

















































































































Fotos do Show:









































































































































