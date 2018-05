Fronteiras passa por desabastecimento; três postos não tem mais combustíveis

A reportagem do Portal Cidades Na Net, esteve na manhã desta terça-feira, 29, no município de Fronteiras – PI, cidade localizada a 404 km da capital do Estado. Assim como na maioria dos municípios brasileiros, lá a população também tem sentido o efeito da greve dos caminhoneiros, que chega hoje ao 10º dia, sem um acordo com o Governo Federal.

O desabastecimento de combustíveis e de produtos alimentícios já é notório no município. Em visita aos cinco postos de combustíveis, a nossa reportagem detectou que três deles já suspenderam os abastecimentos por falta de combustíveis.

No Posto Padre Cicero, nós encontramos o frentista Francisco Daniel que nos relatou que desde a sexta-feira, 25, a gasolina vendida no estabelecimento acabou, e por enquanto não há previsão de chegada de mais combustível.

No Posto Edmilson, localizado as margens da BR 230, não encontramos nenhum funcionário. Uma placa afixada nas bombas de combustíveis, diz: “Devido à greve, estamos sem combustíveis. Agradecemos a compreensão de todos”.

O terceiro posto visitado, foi O.S Combustíveis, também localizado as margens da BR 230. Lá o combustível acabou na sexta-feira, 25. “Nós compramos o nosso combustível da DISLUB, no porto de Recife-PE, no momento a empresa até vende o combustível e o caminhão pode sair do porto, mas não garante a chegada deste aqui no posto”, disse José Hamirton proprietário do O.S combustíveis.

O O.S Combustíveis é o posto licitado para abastecer os veículos da prefeitura de Fronteiras. “Antes de acabar o combustível na sexta-feira passada, nós abastecemos toda a frota de transportes do município, mas estes já estão acabando o combustível e pode vim a paralisar serviços essenciais a população, caso não mais chegue combustíveis”, completou o gerente alegando que não há previsão de voltar à normalidade.

Os dois postos que estão em funcionamento é o Jatobá Combustíveis, na avenida principal da cidade e o Posto Edileno. No posto Jatobá, a auxiliar administrativa, Missiane Oliveira, nos contou que o abastecimento no estabelecimento segue normal e não houve falta de combustível.

“Temos disponível diesel S10 e s500, etanol, gasolina comum e aditivada, e os preços se mantém os mesmos de antes da greve. Hoje pela manhã chegou a formar filas de pessoas para abastecer”, disse Missiane.

No posto Edileno, havia uma quantidade pequena de Gasolina e Diesel. Segundo o frentista o abastecimento poderia ser suspenso a qualquer momento.

Mesmo com os problemas enfrentados, o Cidades na Net identificou em conversas, que a população aprova a greve dos caminhoneiros que segue firme para combater o aumento no preço do combustível. “A manifestação é legitima e a sociedade deve se juntar aos caminhoneiros, é uma luta nossa também”, disse um morador.

