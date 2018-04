Funcionário da Eletrobrás morre em acidente no interior de Paulistana

Um funcionário da Eletrobrás Distribuição Piauí, ainda não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira, dia 20 de abril, nas imediações do Povoado Fazendinha, zona rural do município de Paulistana.

Segundo informações, a motocicleta que era conduzida pelo leiturista colidiu frontalmente com outra motocicleta que também trafegava pela via.

A vítima fatal estava com capacete no braço no momento do ocorrido. A Polícia Militar foi acionada para realizar o isolamento do local e a Polícia Civil esteve realizando a perícia.

De acordo com informação de populares, as vítimas da outra motocicleta, um casal, são do povoado Malhadinha do Pau Ferro.

Fonte: CIdadesnaNet