Fundador da rede de farmácias Pague Menos é preso no Ceará

A rede de farmácias Pague Menos divulgou nota oficial sobre a prisão do seu fundador, Deusmar Queirós. O empresário cearense é condenado desde 2010 por crimes contra o sistema financeiro, cuja a pena pode chegar a 9 anos e dois meses de prisão, com base na Lei 7492/86.

Queirós se entregou na noite de ontem (8) à Polícia Federal em Fortaleza após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar um pedido de Habeas Corpus (HC) solicitado pelos advogados de defesa do empresário. Ele tinha 48 horas para se apresentar à Justiça.

Deusmar Queirós e ex-sócios teriam lucrado R$ 2,8 milhões com compra ilegal de ações para especulação.

Em nota, a empresa diz não haver relação entre a prisão e a rede de farmácias. Leia a íntegra abaixo:

“A Rede de Farmácias Pague Menos esclarece que o processo judicial ao qual o fundador da companhia, Deusmar Queirós, responde não possui qualquer relação com a rede. Todas as informações sobre o processo foram prestadas de maneira transparente pela Pague Menos em seus formulários de referência. A companhia reitera ainda que a decisão judicial em nada afeta as operações da empresa e informa a nomeação de Mário Henrique Alves de Queirós, atual diretor presidente, para o cargo de presidente do Conselho de Administração no lugar de Deusmar Queirós”.

A Pague Menos é uma das principais redes de farmácias do país e nasceu em Fortaleza.

Fonte: O POVO

