Gerente e familiares são feitos reféns em assalto ao Banco do Nordeste no PI

Bandidos sequestraram a gerente administrativa (também chamada de tesoureira) do Banco do Nordeste na manhã desta terça-feira (19). Os criminosos pegaram a funcionária em sua casa, situada no bairro Aeroporto, na zona Norte de Teresina, e a levaram para agência do Banco do Nordeste do Brasil, localizada na avenida João XXIII, por volta de 8h30. Enquanto isso, parte do bando ficou na residência fazendo sete familiares da bancária reféns.

“Ela foi trazida para o banco no carro dela com dois bandidos e foi obrigada a entregar o dinheiro. Eles aproveitaram o momento da abertura do banco para serem confundidos com os clientes. Eles pegaram parte do dinheiro da agência e colocaram em cestos de lixo da agência. Uma pessoa de dentro do banco conseguiu acionar a PM e o restante do grupo que estava do lado de fora fugiu”, declarou o capitão Overath Tales, do 5º BPM.

Na fuga os criminosos esqueceram os comparsas que estavam dentro do banco, que acabaram sendo presos e estavam repassando informações para a outra parte do bando que matinham os familiares da gerente reféns.

O secretário estadual de Segurança, Fábio Abreu, participa diretamente das diligências e confirma a prisão de dois suspeitos.“Quando eles [bandidos] perceberam que já tinham dado tempo de praticar o roubo, foram liberando parte da família na estrada da Cacimba Velha”, disse o secretário de Segurança.

Entre os familiares da gerente feitos reféns estavam dois filhos adultos, dois netos, a nora e duas empregadas domésticas.

Os suspeitos, que não tiveram a identidade confirmada, foram encaminhados para a sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco).

A assessoria do Banco do Nordeste confirmou o assalto e disse que as polícias Federal, Civil e Militar estão trabalhando em parceria para prender os outros assaltantes.

Fonte: Cidade Verde

