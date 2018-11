Governador decreta situação de emergência em 45 municípios por conta da seca; Veja lista

Em publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí nesta quarta-feira (28/11) o Governador Wellington Dias assinou decreto onde declara situação de emergência em 45 municípios devido à seca. A validade é por 180 dias.

Segundo o decreto, foi considerado irregularidade na distribuição pluviométrica observada nos últimos anos no Estado, na maioria dos municípios, principalmente na região do Semiárido, destacando os que ficam nos Territórios Serra da Capivara, Vale do Canindé, Vale do Sambito, Vale do Guaribas e Vale dos Rios Piauí e Itaueira.

Segundo monitoramento realizado pelo Órgão da Agência Nacional de Águas (ANA), é demonstrado que parte do território do Estado ainda se encontra em seca, caracterizando o momento atual como em Situação de Seca Extrema.

No decreto consta ainda que as chuvas ocorridas neste ano não foram suficientes para reabastecer os principais reservatórios d’água dos municípios. E alguns municípios do semiárido estão em situação de colapso de atendimento às suas comunidades, inclusive nas zonas urbanas.

VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DAS CIDADES:

