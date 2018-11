Governador Wellington Dias diz que empresa já foi acionada para reparos na BR-343

Durante evento que homenageou o centenário do ex-governador Alberto Silva, nesta manhã de ontem na Alepi, o governador Wellington Dias (PT) falou sobre a situação da BR-343. Ele afirmou que a empresa responsável já foi acionada para tratar dos problemas apontados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Foi examinado. Não existe, graças a Deus, nada lá que não seja de reparo fácil. Hoje o DER já esteve comigo relatando que há um contrato com uma empresa que atua naquela região, ela já foi acionada e vai tratar”, disse o governador.

Segundo Wellington Dias, esta será a quinta empresa chamada para dar continuidade ao projeto, já que a empresa anterior apresentou dificuldade. “Vou falar para vocês entenderem as dificuldades da gestão. Nós temos os recursos destinado para a BR 343 assim como nós temos para o Rodoanel que está terminando, e também para a BR 316. No caso dela, esta semana a empresa está acionada para retomar as obras”, disse.

“Já na BR 343 a empresa, que já era a quarta, entrou em dificuldade, ela é uma empresa de outro estado. Nesse caso o que o nosso estado pode fazer é encerrar o contrato. Foi o que fizemos e já estamos chamando a quinta colocada para continuar essa importante obra”, finalizou.

Ministério da Integração

Na oportunidade, o governador também falou sobre o ministro piauiense Antônio de Pádua que garantiu que o Piauí será contemplado com recursos dentro do Plano Nacional de Recuperação das Barragens.

“São várias as ações que nós temos em andamento com o Ministério da Integração, obras de adutoras e sistemas de água, obras relacionadas ao platô de Guadalupe, tabuleiros litorâneos, investimentos na área do campo, Codevasp e agora estamos ai ultimando para podermos garantir a celebração desse contrato da Barragem do Bezerro e da Barragem de Campo Maior também, como obra emergencial”, afirmou.

Wellington disse ainda que resta apenas aguardar a liberação dos recursos para iniciar os trabalhos. “O projeto já foi apresentado e agora aguardamos a liberação dos recursos, inclusive já preveni a equipe que havendo dificuldade da liberação mais cedo, a gente pode agir, trabalhar, atuar, pra evitar qualquer nessas duas barragens. O ministro garantiu sim os recursos, ele tem muita dedicação aos projetos do Piauí, agora mesmo inclusive alguns projetos, como em Campo Maior, ele mesmo teve a iniciativa, como o Centro do Empreendedorismo”, relatou Wellington.

Fonte: GP1

