Grave acidente deixa duas pessoas mortas e duas feridas entre Jaicós e Belém

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo, 10, por volta das 15h30, na rodovia estadual PI – 243, trecho entre as cidades de Jaicós e Belém do Piauí, na altura da localidade Sítio.

O motorista trafegava no sentido Belém – Jaicós, quando, numa curva, perdeu o controle do veículo e capotou fora da rodovia. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído. Uma das rodas foi sacada do veículo.

Segundo as informações colhidas no local do acidente pelo Portal Cidades Na Net, há indícios que o motorista dirigia em alta velocidade. O ponteiro do velocímetro travou mostrando uma velocidade de 180 km/h.

O veículo, modelo A Pálio Weekend de cor vinho, e placas OGG 7006, de São Paulo– SP, era conduzido por um homem conhecido apenas como Bingô, que estava acompanhado da namorada e um segundo casal.

Das quatro pessoas que estavam a bordo, três saíram feridas e foram socorridas para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós e uma outra pessoa faleceu no local. A vítima fatal foi identificada como Orlando Barbosa, residente na cidade de Jaicós.

O motorista do veículo Bingô e sua namorada, já foram transferidos para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, ambos em estado grave. A terceira vítima que saiu com vida do acidente, está no Hospital em Jaicós, mas já está sendo preparada para também ser transferida.

Atualizada às 17h02

A primeira vítima com vida que foi transferida para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, identificada apenas como Arleide, não resistiu e faleceu. Arleide é irmã de Orlando, que morreu no local do acidente.

CidadesnaNet