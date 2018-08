Grito dos Excluídos será realizado próxima sexta-feira em Picos

Na alegria do Ano do Laicato, as Pastorais Sociais da Diocese de Picos, promovem na próxima sexta-feira, 30 de agosto, o 24º Dia dos Excluídos. Esse ano o tema abordado será: “Vida em primeiro lugar” e lema: “Desigualdade gera violência: basta de privilégios”.

Anteriormente a atividade era realizada por ocasião do Dia 7 de setembro, mas este ano as pastorais acharam por bem realiza-lo antes do Dia da Independência do Brasil.

O evento tem início às 17:30h, no Posto Dois Amores, em Picos. Do local os participantes seguem em caminhada até à Câmara Municipal de Picos, onde às 19h, acontecerá uma Sessão Solene em homenagem ao Ano do Laicato. A Sessão Solene é de iniciativa do vereador Wellington Dantas (PT).

São convidados a participar as pastorais, movimentos eclesiais, organismos, associações, organizações, conselhos comunitários, movimentos sociais, sindicatos e a população de um modo geral.

