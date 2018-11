Grupo de Oração Água Viva traz para Picos o DJ católico Ronny Moura

O Grupo de Oração Água Viva da Renovação Carismática Católica da Diocese de Picos traz para Picos o maior DJ católico do Brasil, Ronny Moura. O evento acontecerá no dia 10 de novembro, a partir das 19h, no Espaço Ciranda, no Bairro Umari.

Intitulado de Hallel 2018 “A verdadeira Alegria”, o evento tem como objetivo evangelizar e anunciar a palavra de Deus de forma inovadora e utilizando como principal instrumento a música.

Além do DJ Ronny Moura, irão se apresentar também no dia 10 o Ministério de Música do Grupo de Oração Água Viva e o Ministério de Artes de Simões.

Hallel

A palavra Hallel, vem do aramaico e significa cântico de louvor a Deus. Com o evento iremos mostrar a nossa fé católica e valorizar a cultura cristã apresentando a riqueza de carismas que a Igreja Católica possui.

