Grupo explode caixas eletrônicos de bancos e tenta arrombar Correios

“Tomos conhecimento da ocorrência por volta das três horas da manhã. Eles entraram no Banco do Brasil e no Bradesco. Nos Correios eles só quebraram o cadeado, mas não entraram. E na saída queimaram um veículo”, informou o major Inaldo Barros, comandante do 3º Batalhão da PM, em Floriano.

Segundo o major Inaldo, equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), da Força Tática e da Polícia Militar de toda a região trabalham para tentar identificar e localizar os suspeitos.