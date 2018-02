Grupo sequestra motorista de ônibus, fecha BR-343 e explode banco

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Um grupo de aproximadamente dez homens explodiu o cofre da agência do Banco do Brasil do município de Angical, a 130 km ao Sul de Teresina. A ação aconteceu por volta das 2h30 deste domingo (4). Antes, os bandidos sequestraram o motorista de um ônibus da empresa Líder que passava pela BR-343 e usaram o veículo para bloquear a estrada no sentido Regeneração. No sentido inverso, eles usaram dezenas de grampos no asfalto para impedir a passagem de carros.

De acordo com o comandante do Grupamento da PM de Angical, sargento Durval Miranda, o motorista do ônibus ficou em poder dos assaltantes enquanto o banco era arrombado. “Eles pegaram a Líder, pegaram o motorista de refém, interditaram a BR numa parte que não dava para passar nada no sentido Regeneração, além de jogarem grampos na estrada do balão de São Pedro no outro sentido”, relatou o policial.

Segundo o comandante, muitos carros que passavam pela estrada tiveram os pneus estourados, inclusive o da PM de Água Branca que foi chamado para dar apoio. “Estourou o pneu de muito carro, inclusive o da Força Tática que foi nos apoiar. O carro ficou logo lá. Fizeram os bloqueios tanto pra cima como pra baixo”, declarou.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O sargento disse ao Cidadeverde.com que a população que mora perto da agência relatou que os bandidos usavam armas longas e realizaram várias explosões. O gerente da agência garantiu à polícia que nada foi levado. “Um carro queimado foi encontrado na localidade Pau de Terra, a 2km de Angical. É numa estrada vicinal que sai no sentido Palmeirais. A polícia está colhendo informações”, destacou o comandante.

Dois policiais que estavam no ônibus relataram ao GPM de Angical que escaparam por pouco. “Vinham um cabo e um soldado no ônibus que escaparam por pouco. Eles nos disseram que os bandidos não entraram no ônibus. Foi a sorte deles”, relatou o sargento.

O motorista do ônibus, que seguia para a cidade de São João do Piauí, e um vigilante noturno foram liberados logo após a ocorrência. Os passageiros ficaram no meio da estrada e não sofreram ferimentos. Ninguém foi preso até agora.

?

Cidade Verde