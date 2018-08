Homem baleado em São Julião não resiste a cirurgia e morre em Hospital

Na madrugada do último sábado (11), Uma dupla que realizava um arrastão no centro do município de São Julião, na praça Leopoldino Rocha, alvejou o vaqueiro identificado como José da Silva Brasil, 40 anos, conhecido como “Catanã”.

De acordo com as primeiras informações, a dupla no ato do arrastão levou os celulares de três adolescentes que estavam no local, e ainda alvejou José da Silva com dois tiros de calibre 22, um no peito e outro no pé.

A vítima ainda foi socorrida para o Hospital da cidade de Picos, e em seguida transferido para Floriano, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e veio a falecer neste domingo (12).

José da Silva Brasil residia no povoado Mandacaru em São Julião, atuando como vaqueiro no município, onde cuidava de gado em uma fazenda local. José era natural do município de Fronteiras, para onde o corpo foi encaminhado para que familiares dessem procedimento ao enterro.

