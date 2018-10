Homem desaparecido há 9 dias é encontrado em Campo Grande do Piauí

Um homem, identificado como Renato Alves da Silva, que estava desaparecido há 9 dias no Hospital Florisa Silva em Jaicós, foi encontrado na manhã desse domingo (14) no município de Campo Grande do Piauí.

De acordo com informações de familiares, ele deu entrada no hospital no dia 4 de outubro e estava internado devido a complicações do diabetes. Ainda de acordo com informações, na manhã do dia 5 de outubro Renato estava nervoso e pediu por insulina. Antes dele sair, ele queria porque queria tomar a insulina e as enfermeiras mandando ele esperar lá. Quando a enfermeira chegou ele não se encontrava mais no local.

A família fez uma campanha em busca de Renato, que foi encontrado na manhã de hoje. Ele relatou que não lembra o que aconteceu, mas que quando recuperou a consciência já estava no município Padre Marcos. Na cidade, ele procurou um conhecido e ficou hospedado em sua residência. De lá ele seguiu para Campo Grande do Piauí, onde uma pessoa o reconheceu e informou para a família sobre o seu paradeiro.

Como foi o caso

Um homem identificado como Renato Alves da Silva, de 40 anos, morador da cidade de Campo Grande do Piauí, está desaparecido há 9 dias e familiares pedem ajuda para encontrá-lo.

Segundo informações do irmão de Renato, Rodrigo Alves da Silva, ele foi internado na quinta-feira (04), no hospital Florisa Silva, em Jaicós, por conta da diabete, e na manhã da sexta (05), Renato desapareceu.

“Ele estava no hospital Florisa Silva com diabete alta, aí o doutor disse que não ia liberar ele, ia deixar internado e levou ele para a sala de internação. Aí de manhã, na sexta-feira, ele queria tomar insulina rápido e as enfermeiras disseram para ele aguardar, que não era para sair do soro. Ele estava agitado, querendo de todas as formas que as enfermeiras aplicasse logo, aí ele foi para lá e quando as enfermeiras chegaram ele não estava mais” contou.

Desde então, Renato não foi mais visto. O irmão já entrou em contato com familiares de outras cidades, mas não obtiveram nenhuma informação sobre seu paradeiro. “Ninguém deu notícia dele, já procuramos outros familiares, ligamos para Petrolina, Teresina, Paulistana, mas ninguém sabe. Além da diabete, ele também é agitado, não tem paciência para nada” disse.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Renato Alves da Silva pode ser comunicada através dos números (89) 994172993 ou (86) 994202233. No dia do desaparecimento, Renato estava com uma camisa marrom e calça jeans azul.

Meio Norte / Cidades na Net

