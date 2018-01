Homem é alvejado com disparos em Fronteiras

Em Fronteiras, na noite deste sábado(6), por volta de 21 horas, no bairro Bela Vista, um homem conhecido com Jociel Sousa Santos, 27 anos, alcunha Pelado, sofreu tentativa de assassinato. De acordo com informações de populares, Jociel estava em sua residência em companhia de um amigo, quando um dois homens…