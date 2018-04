Na tarde deste domingo (29/04), o corpo de um homem conhecido como Ceará foi encontrado com vários golpes de faca no município de Valença do Piauí. As causas do crime ainda são desconhecidas.

Segundo informações divulgadas no Canal 121, a vítima trabalhava com divulgação de propagandas em uma bicicleta.

Policiais militares da delegacia regional de Valença do Piauí, comandada pelo delegado Maycon Braga estão em diligências para prender o suspeito do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Picos para perícia técnica.

Canal 121

A notícia Homem é assassinado à facadas em Valença do Piauí apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte