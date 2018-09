Na tarde de sábado (15/09), um homemidentificado como Raimundo Gerciano da Costa, de 37 anos, morreu após ser alvejado com dois tiros de arma de fogo no povoado Cajueiro, na zona rural da cidade de Patos do Piauí.

De acordo com informações da Polícia Militar de Paulistana, o autor do crime seria um suposto rival da vítima.

Raimundo estava em sua motocicleta quando em um determinado momento foi abordado por um homem mais conhecido na região como ‘Agrimar’, imediatamente o acusado realizou dois disparos que atingiram Raimundo, sem tempo algum de defesa por parte da vítima. Segundo laudos, os tiros atingiram a cabeça e o peito do homem.

Com a gravidade, Raimundo Gerciano veio a óbito ainda no local.

Segundo depoimento dos populares para a polícia, a motivação do crime teria sido por ciúmes em relação a esposa do acusado. Após a execução, o suspeito fugiu com destino ignorado. A polícia realiza buscas no sentido de deter o criminoso.

Meio Norte

A notícia Homem é assassinado a tiros por desafeto em Patos do Piauí apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte