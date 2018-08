Homem é atropelado e morto por carreta na zona rural de Pio IX

Um homem foi atropelado por uma carreta às 20h, desta terça-feira, 14 de agosto, na BR – 020, próximo a entrada da PI 378, que liga a rodovia federal ao município de Pio IX. A vítima foi identificada por Francisco Santiago Neto, de 29 anos, que morreu no local do acidente.

Segundo informações de moradores da região, Santiago era trabalhador rural. Passou a tarde de terça em atividade na fazenda de um vizinho e em seguida foi a um bar. Ao sair para casa, foi colhido por uma carreta. O homem estava a pé e o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

Santiago é natural do estado vizinho, Cear, e morava em Pio IX há pouco tempo. A Polícia Rodoviária Federal se deslocou até o local do acidente para fazer a perícia e o corpo da vítima foi enviado ao necrotério do Hospital Dona Lourdes Mota, em Pio IX.