Homem é baleado com dois tiros no centro de São Julião

Um homem identificado por “Catanan”, natural de Fronteiras – PI, foi baleado duas vezes na madrugada deste sábado, 11 de agosto, no centro de São Julião – PI.

De acordo com informações do comandante do Grupamento de Polícia Militar de São Julião – PI, sargento Xavier, a vítima estava na Praça Jaime Leopoldino por volta de 02h10 da madrugada quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram dois disparos de arma calibre 22.

Os tiros acertaram o peito e um pé da vítima. Após efetuarem os disparos a dupla que usava capacete fugiu tomando rumo ignorado.

Informações de aplicativos de celulares informaram que antes dos disparos houve um arrastão no centro da cidade, mas a informação foi descartada pelo sargento Xavier.

“Nessa sexta-feira houve festa da cidade e nós estávamos de plantão. Inclusive ajudamos no socorro da vítima. Não houve tiroteio e muito menos arrastão”, disse o comandante do GPM.

“Catanan” foi socorrido até o hospital municipal e devido à gravidade dos ferimentos foi conduzido inialmente até a cidade de Fronteiras e depois para o hospital regional de Floriano.

O caso será investigado em sigilo pela polícia.

