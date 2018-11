Homem é condenado a 15 anos de prisão por tentar matar o pai com facada na boca

Geovani Francisco da Silva foi condenado a 15 anos de prisão por tentar matar o pai, Francisco Valdemar da Silva, com uma facada na boca. O crime aconteceu em praça pública, no município de São José do Piauí, a 281 km de Teresina, no dia 26 de Setembro de 2013. A condenação foi dada pelo Tribunal do Júri nessa terça-feira (20).

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), na manhã do crime, após a vítima estacionar sua motocicleta na praça, Geovani Francisco se aproximou, sem nenhuma discussão entre os dois, e desferiu um golpe com uma faca na região próxima a boca do pai.

Em seguida, o réu saiu em perseguição à vítima. Geovani Francisco chegou a confessar que naquele momento sua intenção era matar o pai. Segundo a denúncia, ele ainda ameaçou a vítima dizendo: “Vou te matar velho safado, dessa não deu certo não, mas da próxima vai dar”.

Conforme a versão de Geovani Francisco, a motivação para o crime foi porque ele queria permanecer na cidade de Picos e o pai o levou para a cidade de São José do Píauí. “O que considero desproporcional a ação do acusado”, declarou a magistrada.

A pena

Geovani Francisco deverá cumprir a pena de 15 anos e 06 (SEIS) meses de reclusão, em regime fechado, conforme estipulado pela juíza Nilcimar Carvalho. A magistrada determinou ainda que ele permaneça preso, não podendo recorrer da sentença em liberdade.

“(Ele) responde a outros processos, nesta e na Comarca de Fronteiras, inclusive sendo dois deles por Tentativa de Homicídio. Por conseguinte, ostenta periculosidade concreta que se traduz em risco à ordem pública”, ressaltou na sentença.

G1 Piauí