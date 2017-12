Homem é detido com 520 papelotes de cocaína no interior do Piauí

Policiais Militares da 2º Companhia de Policia Militar (15ºBPM) de São Miguel do Tapuio realizaram, na madugada deste domingo (03) uma das maiores apreensões de drogas da história do município. Foram encontradas com o acusado cerca de 520 papelotes de cocaína, que supostamente seriam comercializados.

A apreensão aconteceu quando Policiais Militares faziam diligências na localidade de Caiana, zona rural do município. PMs suspeitaram então de Tarcio de Araújo Oliveira, 27 anos. Ao realizar a abordagem, foram encontrados com ele 520 papelotes de cocaínas.

Foto: Divulgação/PM

No momento da apreensão, o acusado estava em uma motocicleta Honda, da cidade de Palmeirais do Piauí. Mesmo a prisão tendo sido feita em Caiana, segundo informações de moradores da região, Tarcio mora na localidade de Varzea do Bessa, também zona rural do município de São Miguel do Tapuio.

O acusado de portar essa grande quantidade de entorpecente será enviado para a delegacia de Policia Civil da Cidade de Campo Maior, onde serão realizadas as diligências referentes ao caso.

Foto: Divulgação/PM

Fonte: Portal AzFotos: divulgação PM

