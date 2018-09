Homem é encontrado morto às margens de linha de trem no interior do Piauí

Na tarde de domingo (09/09), o corpo de um homem foi encontrado caído nas margens da linha férrea, próximo a localidade Resfriado, na zona rural da cidade de Castelo do Piauí. A suspeita é que Francisco Eugênio de França, de 32 anos, tenha caído de um barranco e batido a cabeça já que na linha férrea havia marcas de sangue.

De acordo com informações, Francisco estava na noite do sábado participando de um leilão na comunidade Resfriado, onde na ocasião estava bebendo com alguns amigos. Após o leilão, ele voltava pra casa sozinho e, provavelmente, deva ter caído no buraco.

O corpo foi encontrado por volta das 17h pela mãe da vítima, que desde a manhã de domingo procurava o filho que não tinha voltado pra casa. Francisco Eugênio morava na comunidade Barro Branco, a cerca de 1500 metros do local onde o corpo foi encontrado.

Segundo a PM, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Teresina, para constatar a real causa da morte, pois não se pode afirmar se foi uma morte acidental.

(Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

(Crédito: Reprodução/Tribuna em Foco)

(Crédito: Reprodução/Tribuna em Foco)