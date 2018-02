Homem é encontrado na zona rural de Massapê do Piauí

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em estado de decomposição, nesta quarta-feira (7) na comunidade Feição, zona rural do município de Massapê do Piauí.

O corpo seria de um dos três elementos suspeitos, vistos em diversos locais na região do povoado São Francisco, desde a tarde de segunda-feira (5). O homem teria sido morto pelos próprios comparsas, ainda na noite de segunda.

Segundo informações de populares, eles pediram água em uma casa e minutos depois iniciaram uma discussão, seguida de disparos. O corpo foi encontrado por morador da comunidade, a cerca de 30 metros da estrada vicinal, na mesma direção onde haviam sido efetuados os disparos.

Após os tiros, a polícia foi acionada por moradores e uma equipe se deslocou até a região, dando início às buscas aos suspeitos. Durante as diligências, a viatura encontrou apenas dois suspeitos trafegando em uma motocicleta. Um foi capturado e o veículo apreendido. O outro conseguiu fugir adentrando no matagal. Buscas foram realizadas, mas a escuridão dificultou o trabalho da PM.

As buscas pelos suspeitos foram intensificadas e se estenderam pela madrugada e dia da terça-feira (6), com a participação de policiais de Massapê, Caridade, Jaicós e da Força Tática de Paulistana. Barreiras foram montadas e buscas realizadas em diversas comunidades.

Identificação

Um dos elementos foi identificado como Marconiete de Carvalho Costa, vulgo “Barrão”, natural de Caridade do Piauí. As últimas informações obtidas pela polícia são de que o mesmo fretou uma motocicleta para leva-lo até próximo a Caridade e depois seguiu por propriedades rurais. “Barrão” conhece bem a região, fator que facilitou a sua fuga.

Segundo informação da polícia, o homem que fugiu algemado é natural de Salgueiro, no Pernambuco. Ele chegou a ser visto em duas localidades com as pulseiras das algemas, pedindo água e café. A última vez foi na localidade Caldeirãozinho, onde bebeu água e pediu informações de como chegar em Caridade.

Com Marconiete de Carvalho Costa, a polícia encontrou um documento de identidade com o nome Joseildo Neto da Silva, de 28 anos, natural de Salgueiro-PE. No momento da captura, ele informou que o documento pertencia ao comparsa.

Com informações do Cidades na Net.