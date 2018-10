Homem é feito refém e agredido por assaltantes em Pio IX

Um homem identificado como José de Moura Silva, mais conhecido por Josiel, 23 anos, foi liberado após ser levado como refém em um assalto na própria residência próxima a Vila Isabel, na BR 020 em Pio IX, no início da noite desta terça-feira, 30.

De acordo com o comandante do GPM de Pio IX, sargento Hildomar, os bandidos levaram um automóvel, Pick-Up Hilux de cor preta, placa NQA 2728 de propriedade da vítima. Após o crime, a polícia foi acionada e seguiu em diligências na tentativa de identificação dos bandidos e resgate do refém. No entanto, momentos depois do ocorrido o refém foi liberado pelos criminosos. A vítima sofreu além da violência psicológica, o crime de lesão corporal, após ser agredida pelos assaltantes.

“Seguimos em diligencias com muita cautela, mas não conseguimos lograr êxito na operação. Acionamos os grupamentos de polícia adjacentes das cidades vizinhas com o Piauí e informamos o ocorrido na tentativa de identificação do veículo que supostamente seja utilizado para outras práticas criminosas como assalto a bancos.O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil” afirmou Hildomar

A distância da sede do município de Pio IX para o local do fato, segundo Hildomar, dificultou na busca pelos criminosos que empreenderam fuga logo após o roubo.

“A gente foi acionado e nos dirigimos até o local do ocorrido. Após tomarmos conhecimento do fato seguimos na busca, mas devido a distância do GPM até o local favoreceu para que os assaltantes empreendessem”

Indagado sobre dificuldades enfrentadas na Segurança Pública, o sargento Hidomar, afirmou que mesmo com os problemas a polícia atende as ocorrências com total dedicação.

“Nós levantamos a nossa bandeira sim, mesmo com dificuldades estamos sempre atendendo a população e exercendo nosso papel de agente da segurança e proteção do povo” garantiu o comandante da Polícia Militar de Pio IX.

