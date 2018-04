Homem é morto com cinco tiros na zona rural de Jaicós

Um dia após o secretário Estadual de Segurança Pública do Estado anunciar a realização de uma força tarefa para combater a criminalidade na região de Jaicós, um homicídio foi registrado na zona rural do município.

Um homem identificado por Edvaldo Francisco Alves, conhecido por ‘Nego de Chiquinho’, foi assassinato a tiros. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira, 24, por volta das 15h, na estrada que dá acesso ao povoado Pau do Enxuí.

Segundo informações colhidas com um familiar da vítima, ‘Nego de Chiquinho’ seguia de Jaicós rumo à localidade Serrota, onde mora, quando atolou seu carro em um trecho de areal.

Enquanto tentava desatolar o veículo modelo Volkswagen Gol, um homem conhecido por Geraldo de Altino chegou em uma D20, desceu da camionete, se aproximou, voltou ao carro e depois retornou e efetuou os disparos de arma de fogo.

“Ele estava abaixado tentado tirar o carro do atoleiro, quando o Geraldo de Altino chegou em outro carro e perguntou o tinha acontecido. Quando o Nego disse, ele voltou no carro, pegou a arma, e atirou”, contou o familiar. A vítima ainda tentou fugir, correu por alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

‘Nego’ estava na companhia da esposa e de um tio, que testemunharam o crime. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia.

As Polícias Militar, Civil e a Perícia Criminal estiveram no local do ocorrido. O corpo só foi retirado do local no início da noite e foi levado para o Hospital Regional de Picos, para ser submetido ao exame cadavérico.

Ainda segundo relatou o familiar da vítima, Geraldo atirou contra Nego por conta de conselho que a vítima teria dado dias atrás e o suspeito não teria gostado.

Suspeito e vítima residiam no interior do município de Jaicós, respectivamente, nas localidades Manoel Velho e Pau do Enxuí.

Fonte: Cidades na Net