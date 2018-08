Homem é morto com golpe de faca no bairro São Vicente

A Polícia Militar de Picos registrou neste final de semana mais um homicídio na cidade. Um homem identificado apenas como “Chicó” foi morto com um golpe de faca no peito na noite desse domingo (12), por volta das 22h45, na Rua Armínio Rocha, no bairro São Vicente.

De acordo com informações da Polícia Militar, o SAMU informou que haviam recebido um chamado de uma tentativa de homicídio e quando a guarnição da PM chegou ao local a vítima já tinha chegado a óbito.

A PM informou ainda que o suspeito do crime é um homem identificado como “Kleber Fedorento”.

A polícia está em diligência para localizar o suspeito.

Assassinatos

“Chicó” é a quarta vítima de homicídio em Picos. Neste ano foram assassinatos o desempregado Bartolomeu de Paula Barros, de 35 anos; o presidiário Francisco José da Silva, de 60 anos, que era mais conhecido como “Biô” e o funcionário de club, José Romualdo dos Santos, de 42 anos.

