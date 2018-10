Homem é preso acusado de abusar de criança de 11 anos em Jaicós

Um homem identificado por Francielton Veloso de Carvalho, de 21 anos, foi preso pela Força Tática na manhã desta terça-feira (2), na cidade de Jaicós. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Franco Morette, da Comarca de Jaicós.

Francielton havia sido indiciado pelo delegado Miguel Carneiro, titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós, pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. A vítima, uma criança de 11 anos de idade.

Segundo relatou a autoridade policial, o crime foi flagrado pelo pai da vítima no dia 18 de maio deste ano, data símbolo da campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, quando o município realizou uma mobilização de conscientização pelas ruas da cidade.

“O pai da vítima flagrou o acusado abraçando a criança e beijando na boca. Ao ser avistado, ele [acusado] correu. O pai da vítima chegou a ir na casa dele, e na conversa, ele ainda debochou da justiça.”, contou Miguel. O deboche teria sido direcionado ao Conselho Tutelar e à Força Tática.

No mandato de prisão, o juiz considerou “audaciosa” a declaração de Francielton em relação a atuação do Conselho e Polícia Militar. “O conteúdo evidencia desrespeito às instituições e a indisposição para colaborar com a justiça”, diz o magistrado.

Cidades na Net