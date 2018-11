Mais um ponto de comércio de produtos ilícitos foi desarticulado em Picos. Por volta das 16h desta quinta-feira,14, policiais da Força Tática através de informações, desarticularam mais uma fonte de vendas de entorpecentes.

De acordo com o comandante do 4º BPM de Picos, tenente coronel Edwaldo Viana, um homem identificado como Marcelino Joaquim de Andrade, estava praticando o crime de tráfico de drogas, próximo ao supermercado Evêncio, no bairro São José. Os policiais ao se dirigirem até o local, abordaram o homem, no qual, encontraram um invólucro de substância análoga a cocaína.

“Diante da suspeita de que haveria mais drogas na residência, os policiais resolveram fazer uma busca no local, onde foi encontrado 17 invólucros de cocaína, 2 latinhas de pó branco, 25 comprimidos de êxtase, 1 balança de precisão e materiais para embalar drogas” disse Viana.

Após a abordagem Marcelino foi conduzido até a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Polícia Militar

A notícia Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte