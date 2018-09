Homem é preso após roubar mulher em Picos

Um homem identificado como Otacílio Cristian de Sousa Moura foi preso nessa terça-feira (18) após roubar uma mulher em Picos. O suspeito transitava em uma motocicleta POP 100, de cor vermelha, no momento do crime.

Segundo a polícia, Otacílio roubou a bolsa da vítima com cartões de créditos e um aparelho celular J1 prime.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente- coronel Edwaldo Viana, Otacílio Cristian é suspeito de realizar vários assaltos contra mulheres na cidade. “Na delegacia, fomos informados que foram feitos 19 B.O por mulheres contra um sujeito numa pop 100 vermelha que realiza os assaltos sempre do mesmo modo do acusado”, disse o comandante.

Viana informou ainda que a guarnição se deslocou até à residência do suspeito no bairro Umari e lá encontrou a motocicleta, com adulteração na placa, em frente à casa. “Mediante esses fatos conduzimos o mesmo a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos”, completou.

Na delegacia, a vítima, que estava fazendo B.O, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime e com isso foi feito o flagrante.

