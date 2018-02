Homem é preso após tentar furtar loja no bairro Catavento

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Militar de Picos prendeu na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 3h, um homem identificado como Jacirlandio Sousa Oliveira, mais conhecido como “Gasturinha”. Ele tentou furtar uma loja de móveis planejados, localizada na Avenida Senador Senador Helvídio Nunes no bairro Catavento.

Segundo informações da PM, após ser acionada via Copom sobre a tentativa de furto na loja, a FT1 se deslocou até o local e fez um cerco. “Gasturinha” tentou fugir pelo telhado, mas não obteve êxito. “Pulou de uma altura de 6 metros tentando evadir-se do local, mas os policiais saíram em perseguição alcançando-o acusado, que resistiu à prisão”, disse o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.







“Gasturinha” foi levado para delegacia. Ele tem várias passagens pela polícia.