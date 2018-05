Na manhã de segunda-feira (30/04), um homem identificado como Juvenal José de Sousa, de 30 anos, foi preso na cidade de Acauã, sudeste do Piauí, a 570km de Teresina, após tentar matar sua mulher e seus dois filhos. De acordo com a vítima, o acusado afirmou que ia beber o sangue dos familiares.

A polícia foi acionada pela esposa do acusado identificada como Rosário da Costa Barbosa, que já havia entrado em um matagal para fugir com os seus filhos de 12 e 14 anos. O agressor seguia a mulher e os filhos com uma faca em punho com o intuito de matá-los.

Segundo o comandante do Grupamento da Polícia Militar de Acauã, cabo Genivaldo, a policia realizou diligências em seguida e prendeu Juvenal e apreendeu a arma usada nas ameaças. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana para os devidos procedimentos.

Fonte: Meio Norte, por Antônio Milton.

A notícia Homem é preso após tentar matar a esposa e os dois filhos em Acauã apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





