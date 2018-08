Homem é preso em Brasília acusado de matar e enterrar mulher no Piauí

Nesta sexta-feira (31/08), um homem identificado como Fabiano de Sousa Rodrigues, foi preso em Brasília, após uma ação conjunta entre as polícias civis do Piauí, Goiás e do Distrito Federal. Fabiano é acusado de matar e enterrar uma mulher por quem era apaixonado, no ano de 2014, na cidade de Palmeira do Piauí.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ele chegou a ser preso preventivamente, mas fugiu do presídio e, depois disso, passou a viver na capital federal com os documentos do irmão. Na manhã de hoje, a equipe piauiense foi até o Complexo da Papuda para conduzi-lo. Vale ressaltar que Fabiano, além do homicídio qualificado e da ocultação de cadáver, responde também por ameaça, sequestro, cárcere privado e resistência. O suspeito deve ser encaminhado à penitenciária de Bom Jesus e colocado à disposição do Fórum de Cristino Castro. (Crédito: Reprodução-SSP/PI) Fonte: Com informações da Secretaria de Segurança

