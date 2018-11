Homem é preso em Marcolândia suspeito de duplo homicídio

O Grupamento de Polícia Militar de Marcolândia em cumprimento do mandado de prisão, prendeu na manhã desta quarta-feira 21, por volta das 09h, um homem identificado como Gilnete Próprio Galvão, acusado de cometer duplo homicídio. A prisão aconteceu na rua Joaquim Miguel Rodrigues, bairro Novo Milênio, em Marcolândia.

De acordo com policiais do GPM de Marcolândia, o acusado ao perceber a aproximação da viatura policial tentou empreender fuga, mas não obteve êxito sendo o mesmo capturado.

“O infrator ao perceber a chegada dos policiais militares ainda tentou empreender fuga, mas foi cercado e contido pelos policiais que deram voz de prisão. Após a prisão comunicaram de imediato ao Juiz da Comarca de Padre Marcos. O juiz autorizou a remoção do mesmo para a sede da Comarca, onde ficará recolhido aguardando decisão da Justiça” informou o GPM.

A ação dos Policiais Militares do GPM de Marcolândia cuja a guarnição é composta pelo Cap. Edmilson, Sub-Ten Oliveira, Cb Fernando e SD Cândido, resultou na localização e captura do acusado de homicídio duplamente qualificado. O GPM marcolandense, conta com o apoio do comando da Polícia Militar da 4ª Companhia, da cidade de Fronteiras, tendo como comandante o capitão Gilson.

Ainda de acordo com os PM´s, o acusado é de alta periculosidade e além do crime de homicídio responde por outras práticas criminosas na região.

Fonte: Cidades Na Net

